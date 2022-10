Jyrki Rantalan asiantuntijapuheenvuoro: "Missä ovat keskipohjalaisten naisten ja nuorten sijoituseurot?"

Energian ja ruoan hinnan sekä korkojen nousu tuovat lunta talouden tupaan tulevana talvena.

Kela julkaisi viime vuonna sosiaaliturvan stressitestin, jossa simuloitiin tilannetta, jossa korot 1,5-kertaistuvat ja kotitalous kohtaisi työttömyyttä. Selvityksen mukaan noin 16 prosenttia suomalaisista palkansaajien talouksista ei selviäisi välttämättömästä kulutuksesta, jos työttömyys ja koronnousu osuisivat samaan ajankohtaan. Se tarkoittaisi 150 000–200 000 kotitaloutta. Stressitestiä voi jatkojalostaa ottamalla mukaan sähkölämmitteiset kodit, energianhinnan nousun ja rahapuskurien puutteen.

Ongelmat kasaantuvat entisestään. Korot ovat tänään ylimmillään sitten vuoden 2009. Loppuvuoden 2021 ennuste oli, että 12 kuukauden euribor ylittää nollaprosentin rajan vuonna 2026, kun lopulta tuo nollaraja ylittyi jo tämän vuoden huhtikuussa.

Mikään ei ole niin vaikeaa kuin ennustaminen – erityisesti tulevaisuuden. Onneksi Keski-Pohjanmaalla, puuta koputtaen, työllisyystilanne on erinomaisen hyvä.

Tiedän ja tiedostan hyvin, että tulevan talven rahatilanne on monessa perheessä ja yrityksessä tiukka hintojen ja koron nousun seurauksena. Pohtimisen arvoinen kysymys on, onko varaa säästää – vai onko varaa olla säästämättä. Lukeminen kannattaa aina, niin myös säästäminen.

Erityisesti inflaation jyllätessä tärkeintä on sijoittaa johonkin. Yksi lähestymiskulma tähän on rahan ostovoima eri aikaperiodeissa. 100 euron suuruinen summa on vuonna 2020 ostovoimana mitattuna 91 euron arvoinen, sama sadan euron raha vuonna 2010 annettuna on 80 euron arvoinen, vuonna 2000 annettuna enää 68 euron arvoinen ja vuonna 1980 annettuna 29 euron arvoinen.

Kun inflaatio on korkealla, on siis hyvä sijoittaa johonkin, mikäli ylimääräisiä varoja tililtä löytyy. Pidemmällä aikavälillä varat menettävät arvoa nopeimmin niiden ollessa vain pankkitilillä. Lyhyen aikavälin riskit ovat sijoittajalla koholla, kun muuttunut korko-, energia- ja talousympäristö synkentää näkymiä, mutta yhtään pidemmälle katsottaessa riski on myös olla poissa markkinoilta. Pidemmällä jaksolla talous- ja tulosnäkymät tasaantuvat.

Vuosina 2020 ja 2021 markkinoille tuli paljon uusia säästäjiä ja sijoittajia, jotka nyt ensimmäistä kertaa ovat kokeneet kunnon pudotuksen säästöjensä arvoissa. Edelleen kuitenkin kuukausisäästäjien määrä kasvaa, vaikka säästämisen summat ovat hiukan pienentyneet. Vanhan totuuden mukaan aika on rahaa ja pitkä aika paljon rahaa. Hajauttamisen ja pitkäjänteisyyden merkitys ei ole hävinnyt minnekään.

Säästäjinä ja sijoittajina keskipohjalaiset uivan samassa valtavirrassa muunheimolaisten kanssa. Keskipohjalaiset säästävät eniten yllättäviä menoja varten tai pahan päivän varalle, lomaa tai matkustamista varten sekä kodin hankintoihin. Keskimääräinen osakesijoittaja on reilu viisikymppinen mies, jolla on alle viidentonnin osakesalkku ja joka tekee kolme-neljä osakekauppaa vuodessa.

Viime aikoina sijoittajat ovat puntaroineet erityisesti energiakriisin mahdollisia vaikutuksia omiin yhtiö- ja sektorivalintoihinsa. Toimialojen häviäjiksi on koettu heikentyneestä ostovoimasta ja kohoavista energiakustannuksista kärsivät elintarvike-, kulutustavara-, metalli- ja rakennusalat.

Eniten myytyjä osakkeita ovat olleet Fortum, Sampo ja Nokia. Valtakunnan dataan verrattuna myyntiä näkyy korostetusti myös mm. Saga Fursissa, jonka osakkeenomistajia täällä löytyy keskimääräisesti muuta maata enemmän.

Ostolaidalla keskipohjalaiset ovat olleet erityisesti Nordeassa, Valmetissa, Optomedissa ja Outokummussa. Valtakunnallisesti kiinnostus on ollut pitkälti samoissa osakkeissa, mutta ostetuimmaksi nousee hiukan tuntemattomampi yhtiö Qt Group.

OP Keski-Pohjanmaan asiakasdatan mukaan osakesijoittajista noin 31 % on naisia. Tämä on hieman pienempi osuus kuin valtakunnallisesti, sillä koko Suomen tasolla 39 % OP:n osakesijoittaja-asiakkaista on naisia.

Missä ovat keskipohjalaisten naisten ja nuorten sijoituseurot?

Kuten ostoista ja myynneistä näkyy, osakesijoituksissa luotetaan tuttuihin kotimaisiin yhtiöihin: esimerkiksi viime vuonna osakeostoista noin 6 % oli ulkomaisia osakkeita ja loput kotimaisia. Rahastoista keskipohjalaiset sijoittajat omistavat eniten yhdistelmärahastoja, joissa on sekä korkosijoituksia että osakesijoituksia. Moni keskipohjalainen omistaa myös vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin, kuten kiinteistöihin ja metsään, sijoittavia rahastoja.

Maailman ja talouden myllerryksistä huolimatta kannattaa pitäytyä omassa sijoitussuunnitelmassa ja säästää ja sijoittaa oma taloudellinen tilanne huomioiden.

Entinen hevosmies koitti opettaa hevostaan olemaan syömättä, ja kun hepo sen viimein oppi, se kuoli nälkään. Hengiltä itseään ei pidä siis kenenkään säästää, vaan sijoittaa pitää ennen kaikkea itseensä, tulevaisuuteen ja läheisiin. Kaikkea ei mitata rahassa. Missä säästämisen sijaan pitää tuhlata, on tunteet, kokemukset, yhdessäolon hetket, elämykset - ja elämä!