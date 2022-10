"Ottakaa ryssiltä aseet!" – Uno Fagernäs tempautui Teerijärven maaseudulta soturiksi, jonka alaisuudessa taistelivat Lauri Törni ja Mauno Koivisto



Kirja-arvio Kun kirjan nimi on "Ottakaa ryssiltä aseet" – Kenraali Uno Fagernäsin sodat saattaa lukija odottaa jylhää soturimuotokuvaa. On tietokirjailija-toimittaja Tarja Lappalaisen viime viikolla ilmestynyt 440-sivuinen teos sitäkin, mutta ennen kaikkea kyseessä on vetävä kertomus ihmisestä, joka eli huiman ja hurjan elämän.