Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Oulun Aikuiset eli nuoruuden kaverikirja

Kaverikirja. Ohjaus Jojo Erholtz C More to 17.11.

Aikuiset-sarja on saanut muutkin kertomaan villin nuoruuden ja vastuullisen aikuisuuden välimaastossa liikkuvia tarinoita. Hauskasti nimetty Kaverikirja sijoittuu Ouluun, jossa kaikilla on jokin taideprojekti päällä.

Saima (Laura Eklund Nhaga) palaa opiskelukaupunkiinsa töihin ja gradua tekemään. Sattumakohtaaminen johtaa vanhojen muistelemiseen Alinan (Ella Lymi) kanssa Oulun yöelämässä.

Käsikirjoitus ei toimi kovin dynaamisena pohjana sarjan ohjaukselle, mutta tuoreet ja tutummat näyttelijät tuovat valjuunkin alkuun tarttumapintaa.