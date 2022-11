Pertti Torppa jatkaa keskustelua lääkärimitoituksesta: Kuinka monta asiakasta lääkäri kykenee palvelemaan työpäivänsä aikana?

Viittaan Niina Koivuviidan vastineeseen ”Lääkärin esimiehen pitää olla lääkäri”.

Olet aivan oikeassa, että lääkärin on johdettava potilasta hoitavaa tiimiä, mutta siihen se sitten jääkin. Siitä eteenpäin tarvitaan ammattijohtajia, jotka kykenevät katsomaan lääketieteen yli ja hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelutehtävänä kansalaisen ja koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Sivuutit vastineessasi varsinaisen asian. Mielipidekirjoitukseni varsinainen asia on lääkäreiden työn mitoitus. Kirkastan vielä ydintä.

Koska keskustelu hoitajamitoituksesta alkaa olla loppusuoralla, nyt on aika avata keskustelu lääkäreiden asiakasmitoituksesta: kuinka monta asiakasta lääkäri kykenee palvelemaan työpäivänsä aikana? Koska hoitohenkilöstölle mitoitetaan asiakasmäärä hoitajaa kohden, jota on kyettävä seuraamaan, on kohtuullista, että myös lääkäripalvelut mitoitetaan ja niitä seurataan.

Lääkäreiden tulee keskittyä enemmän koulutustaan vastaavaan työhön sen sijaan, että jatketaan valitusta lääkäripulasta. Lääkäreiden työn mitoitus ja sen seuranta olisi oivallinen työkalu lääkäreiden työn painopisteen suuntaamisessa. Muitakin keinoja toki on lääkäripulan nujertamiseksi.

Ettei mielipiteeni jäisi vain toteamiseksi, ehdotan myös, että lääkärien tulisi toimia joko julkisella puolella tai yksityisellä, mutta ei molemmissa. Tämä on helppo toteuttaa hallinnollisesti lääkäreiden sivutoimiluvan epäämisellä. Tämä malli on käytössä Ruotsissa. Ehkä nämä toimenpiteet toisivat lievitystä lääkäripulaan ja saataisiin ainakin osa 300 avoimesta terveyskeskuslääkärin virasta täytettyä.

Lääkäriys ei ole este johtamiselle, mutta ei myöskään edellytys. Korostan edelleen, että sote-johtajia koulutetaan koko ajan, ja heillä on osaamista myös tulevassa terveydenhuollon rakenneuudistuksessa.

Pertti Torppa

kesäveteliläinen

Helsinki

