Jarmo Humalajoen mielipidekirjoitus: Kirkko tarvitsee yhteistyötä, mutta sen ei tule muuttaa oppiaan ajan henkeen sopivaksi

Seurakuntavaalit

Sade ropisee auton ikkunaan. Pysäköin autoni Kirkkokadulle, vilkaisen kelloa, vielä ehtii äänestämään hyvin. Katselen autosta ulos hiljaiselle kadulle ja pysähdyn miettimään omaa ehdokkuuttani.

Kadun yli kulkee perhe matkalla äänestämään, ajattelen omaa perhettäni ja mieleni täyttyy kiitollisuudesta. Voi kuinka tärkeä se minulle onkaan – kuin kaunis laulu, lahja ja kulmakivi elämässäni.

Jumala on tahtonut, että elämme perheen yhteydessä. Raamattu kertoo, että aivan ensimmäiset ihmiset maan päällä muodostivat perheen. Jumala on luvannut siunata tahtonsa mukaisen liiton. Jumalan asettaman luomisjärjestyksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen elinikäinen liitto. Jumala siunasi ja kannusti ensimmäistä ihmisparia: ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa” (1. Moos. 1:28).

Luterilaisen uskon ytimessä on ajatus Jumalan armosta, jota ihmisen ei tarvitse teoillaan ansaita. Tuntuu kuin eläisimme aikaa, josta evankelista Luukas kirjoittaa Jeesuksen sanoneen: "Tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä te nyt katselette, revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle."

Elämme aikaa, jossa korostuu muutos hyvässä ja pahassa. Kristityn rooli on olla valo sillä ajalla, jossa hän lamppuaan saa ilman omaa ansiotaan kantaa. Uskossa eläminen on jatkuvaa sydämen huokausta ja turvautumista Jumalan apuun. Kirkon historia on ollut yhtä sopeutumista ja vastakkainasettelua, ja ne ovat kilpistyneet perustavanlaatuisesti oppiin. Vastakkainasettelulla on siis ymmärrettävät, oikeat perusteet ja juuret.

Kirkko tarvitsee yhteistyötä, mutta sen ei tule muuttaa oppiaan ajan henkeen sopivaksi. Ovet tulee pitää auki, mutta uskossa ja opissa tulee kaikua hyvä sanoma syntien anteeksiantamisesta ja Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, jossa keskiössä on miehen ja naisen välinen avioliitto ja perhe-elämä.

Seurakunta on moniääninen, mutta Raamatun opetus ei muutu.

Valtuustoissa pyrkiessämme yhteiseen hyvään kotiseurakuntamme parhaaksi tulee meidän asettua toistemme asemaan, katsomaan elämää ja maailmaa eri näkökulmista, ja myös tässä Kristus on täydellinen esimerkki.

Vuorisaarnassaan Jeesus sanoo: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”, ja näin toteutuu arjessa ja pyhässä myös seurakuntavaalien teema ”uskottu toivottu rakastettu sellaisena kuin olet”.

Jarmo Humalajoki

seurakuntavaaliehdokas

Yhdessä kotiseurakuntamme parhaaksi

Kokkola

