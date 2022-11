Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Muistot tekevät kipeää

★ ★ ★ ★

Hevosvarkaat. Ohjaus Hans Petter Moland, 2019 Yle Teema su 27.11. klo 21.00/Areena

Hevosvarkaat on mutkaton suomennos alkuperäisestä (Ut og stjæle hester). Skandinaavinen yhteistyö pohjaa norjalaisen Per Petterssonin romaaniin. Väkevän luontotunnelmaisessa isien ja poikien kasvutarinassa hevosvarkaisiin lähtö on 15-vuotiaan Trondin (Jon Ranes) leikki. Monet asiat saavat kertomuksessa uusia merkityksiä.

Isä (Tobias Santelman) karsii nokkoset pihasta paljain käsin. Sanoo pojalle, että kipu koskettaa vain, jos sen antaa. Trond muistaa opin vanhanakin. Kipeitä muistoja on helpompi käsitellä, kun niihin luodaan painotuksia aikuisella suhteellisuudentajulla.

Vanhaa Trondia esittää ruotsalainen Stellan Skarsgård. Hän muistelee kesää 1948, viimeistä isän kanssa. Nykyhetkessä ollaan talvessa 1999, jolloin uutisista kuullaan Venäjän pommittavan Tshetshenian pääkaupunkia. Miehestä on tullut leski. Hän on palannut Ruotsista isänsä kotiseudulle erakoitumaan. Skarsgård toimii kertojana, kun Trondin mieleen palaa, ettei isän menetys ollut tuon viimeisen kesän ainoa tragedia. Naapurissa tapahtui silloin kauaskantoinen onnettomuus. Mullistava oli pojan ensi-ihastuskin kaverin äitiin (Danica Curcic), jolla oli suhde Trondin isään. Lempi ja mustasukkaisuus leimahtivat viisitoistavuotiaan raivolla.

Kertojan käyttö on usein ongelmallista. Karismaattisen näyttelijän kautta sekin toimii. Ohjaaja Hans Petter Moland (Lumiauramies, Kylmä kosto) annostelee ajassa liikkuvan ja vuodenaikoja limittävän filmin taitavasti. Rasmus Videbækin kesäkuvaus tavoittaa säänvaihteluilla, metsällä, vedellä ja hevosilla ihmisten luontosuhteen, joka entisaikoina tuntui vahvemmalta työnkin, tukinuiton kautta.

Hevosvarkaat tuo hetkittäin mieleen jopa Andrei Tarkovskin ja Terrence Malickin syvän, mutta ilmavan kerronnan. Suomalainen tekijä olisi lisännyt pintaan enemmän karheutta. Hevosvarkaissa on estetisoivia hidastuksia ja hienoista pikkusievyyttä.