Huoli sähkökatkojen leimaamasta kriisitalvesta ja muista poikkeustilanteista on saanut monet miettimään vedensaannin turvaamista kotona. Veden säilytyksessä tärkeintä on, että astia on mahdollisimman tiivis. Sitä kannattaa säilyttää viileässä ja valolta suojassa.

Markku Jokela