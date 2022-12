Antti Savelan kolumni: Haapajärven pitäisi jättää turha vaatimattomuus ja alettava tehdä itsestään numeroa

Haapajärvi oli vielä 60-luvun puolivälissä Kalajokilaakson suurin kunta. Pyhäjärvi oli lähes yhtä suuri, Kalajoki, Ylivieska ja Nivala pienempiä. Tämän jälkeen on tapahtunut suuria mullistuksia, joista vähäisimpiä ei ollut valtava muuttoliike Ruotsiin.

Nyt Ylivieska on selkeästi suurin, mutta Haapajärvi pinnistelee edelleen sitkeästi Selänne-kuntien eli Kalajoen latvakuntien keskuksena. On tunnustettava, että väki maalla on vähentynyt, niin myös Haapajärvellä. Silti kannattaa aina miettiä, millä eväillä periaatteessa samoista lähtökohdista toinen kunta on pärjännyt toista paremmin. Toki pelkkä väkimäärän kasvu ei voi olla kaiken hyvinvoinnin mittari, mutta kyllä se jotain kertoo.

Ylivieskan kasvua selittää pitkälle kaupan keskittyminen. Valitettavasti esimerkiksi autokaupan keskittyminen keskelle Kalajokilaaksoa tiesi samalla sen hiipumista sangen vähiin muilla paikkakunnilla. Lisäksi kaupan suuret liikkeet hakeutuivat Kärkkäisen perässä Ylivieskaan. Ylivieska onkin nykyään selvästi isompi kuin 60-luvulla.

Silti Haapajärven ei ole syytä synkistellä. Haapajärvellä on edelleen valinnanvaraa ja kivijalkaliikkeet kukoistavat. Osa erikoisliikkeistä on kivijalkansa lisäksi turvanneet myös netin kautta tapahtuvaan asiakashankintaan. Posti ja linja-auto kulkee myös Haapajärveltä Helsinkiin. Pääkaupunkiseudulla ja miksei koko maassa käytetään haapajärvistä puutavaraa, ikkunaa, kuorma-autojen perävaunuja ja klapikoneita.

Maailman kehitys on kuitenkin niin nopeaa, että paikalleen ei sovi jäädä. Lisää toimintaa tarvitaan myös Haapajärvelle. Olen monesti ihmetellyt, miksi vahva paikallinen metalli- ja puualan osaaminen ei imuroi tänne vieläkin enemmän teollisuutta. Luulisi, että Uudenkaupungin autovalmistajilla, Turun telakalla tai esimerkiksi talotehtailla olisi tarjota siivu tuotannosta sinne missä homma toimii ja ammattitaitoista työvoimaa on saatavilla. Teollisuusalueella olisi tontti henkilöineen tarjolla.

Haapajärvellä kelpaa myös asua ja viihtyä. Täällä on kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun puolesta kaikki kunnossa. Jos isille ja äideille olisi enemmän työpaikkoja, lapsille olisi kyllä tarjolla vaikka minkälaista ajanviettoa perinteisestä pesäpallosta uudempaan padeliin. Junnut ovat pärjänneet myös jalkapallossa ja jäähalli pullistelee nuorisoa. Yhtenä pyyntönä voisi vielä olla terve itsekehu. Täällä päin ollaan turhan vaatimattomia eikä tehdä itsestä numeroa.