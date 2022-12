RKP tähtää kahteen lisäpaikkaan – "Vapaus on arvokkainta mitä meillä on, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta on vaalittava joka päivä", totesi Anna-Maja Henriksson



RKP tähtää kahteen lisäpaikkaan tulevassa eduskunnassa. Clas-Olav Slotte

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen tavoite on tehdä äänissä mitattuna kaikkien aikojen paras eduskuntavaalitulos. Tähtäimessä on vähintään viiden prosentin kannatus sekä edustus kaikissa Manner-Suomen vaalipiireissä.