Huutokauppa määritteli hinnan entiselle tykkihallille ja muille Kokkolan tarpeettomille rakennuksille – Näillä summilla kaupunki pääsee eroon kiinteistöistään



Kokkolan kaupunki on kaupannut tarpeettomia kiinteistöjään verkon myyntialustalla huutokaupat. com. Huutokaupat ovat päättyneet hiljattain, ja kaupunginhallituksella on maanantaina listallaan tukku kiinteistökauppoja: entinen tykkihalli ja sen tontti Kokkolassa osoitteessa Ryövärinkarintie 4, Sannanrannantie 4:n vapaa-ajan rakennus ja vuokratontti Kokkolassa, Väliviirteentiellä Kannuksessa sijaitsevan Asunto Oy Saharati huoneiston A 4 osakkeet, Vallitiellä Kokkolassa sijaitsevan Asunto Oy Vallihaka asunto-osakehuoneiston 15 osakkeet sekä Kokkolassa Trullevintie 441:ssä sijaitsevat purkukuntoiset vapaa-ajan rakennukset ja tontti.