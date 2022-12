Joulupäiväksi luvassa ulkoilusäätä, aurinkokin näyttäytyy

Joulupäivää vietetään tänään koko Suomessa pakkaskelissä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Uloskin kannattaa mennä, sillä auringon näkymiseen on hyvät mahdollisuudet etenkin maan länsiosassa.

Pakkasta Keski-Pohjanmaalle on luvassa joulupäivänä 5–10 astetta. Yöllä sää lauhtuu ja tapaninpäiväksi on luvassa lauhempi, tuulisempi ja pilvisempi päivä. Tapaninpäivä on aurinkoisin Itä-Suomessa.

Ajokeli on tänään normaali koko maassa, mutta joulun paluuliikenteen alkaessa huomenna saapuu lännestä lumisadealue. Se on tuomassa huonon liikennesään tapaninpäiväksi alueelle, joka ulottuu Keski-Lapista Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan.

Alustavan ennusteen mukaan ainakin maan eteläosaan on luvassa vuodenvaihteessa plussakeliä sekä räntä- ja vesisadetta.