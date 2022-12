Hallitusneuvos Arto Rajala työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta kertoi tiistaina STT:lle, että elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) antoi toimeksiannon uusien sähkön hintaa koskevien tukitoimien valmistelusta 13. joulukuuta. Tieto on ristiriidassa sen kanssa, että useat keskeiset ministerit ovat viitanneet valmistelun olleen käynnissä pitkään, jopa koko syksyn.

Kuka narraa, vai mistä on kyse?

– Ei kukaan valehtele, puhutaan eri käsitteistä. Olemme ministeriössä tehneet koko syksyn ajan monenlaista taustatyötä. Töitä on paiskittu ja aihe on työllistänyt koko syksyn ajan. Energiaosasto on koko ajan seurannut ja tehnyt kartoitusta erilaisista kansainvälisistä malleista ja niiden mahdollisesta sopivuudesta Suomeen. Vertailuja on tehty muiden maiden tukimalleista, Eu:n sähköpörssin enimmäishinnan alennuksesta ja mahdollisen tehoreservin käytöstä, energiakriisi on työllistänyt todella, todella paljon. Erilaisia toimia on tehty paljon, sähköenergian arvonlisäverokannan alennus ja asumistuen korotus energiahinnan noustessa. Puhumattakaan loppu viikosta Suomeen saapuvasta LNG- terminaalista, summaa ministeri syksyn ja alkutalven mittaan tehdyistä toimenpiteistä muutamia.

Nesteytetyn maakaasun, eli LNG:n- terminaalin sijainti Suomessa on tärkeää sekä energian toimitusvarmuuden ja Suomen ja Viron välisen kaasuputken kapasiteetin kannalta. Inkoo terminaalin sijoituspaikkana antaa Suomelle mahdollisuuden käynnistää ja tarjota 600 megawattia kaasuvoimaloiden tuotantokapasiteettia yhteisille sähkömarkkinoille. Tämä parantaa toimitusvarmuutta koko alueella, myös Virossa.

Työ- ja elinkeinoministeriö sai hallitukselta ohjeistuksen uusien sähkötukien valmistelusta vasta joulukuun puolivälissä. Eduskunta hyväksyi joulukuun puolessa välissä lait väliaikaisesta sähkötuesta ja sähkövähennyksestä. Määräaikainen sähkövähennys tarkoittaa, että osan tammi–huhtikuun 2023 sähkölaskusta voi vähentää tuloverotuksessa. Ajatuksena on, että vähennys kohdistettaisiin pienituloisille.

Pienituloisten kotitalouksien apuna on myös määräaikainen sähkötukimalli, jota voisi hakea niin ikään tammi–huhtikuussa Kelalta.

Syksyn budjettiriihessä päätettiin myös laskea sähköenergian arvonlisäveroa joulukuun 2022 ja huhtikuun 2023 välillä 24 prosentista kymmeneen prosenttiin.

– Se on ihan totta, että kertakorvausmalli lähti nopealla aikataululla liikkeelle, kuten myös in takuu- ja kattohinnoittelumalli. Hyvien pohjatöiden päälle on mahdollista rakentaa nopeallakin aikataululla. Tietenkään ministeriöllä ei ole resursseja eikä pystytä millään valmistelemaan pöytälaatikkoon varmuuden varalta ylimääräisiä tukimalleja. Tilanne on vakava ja vaikea, toimenpiteet ovat äärettömän kalliita valtionkassalle. Edelleen teemme hartiavoimin töitä, jotta saataisiin riittäviä ja oikein kohdennettuja tukimalleja yritysten avuksi ja maatalouspuolelle, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä Keskipohjanmaalle.

