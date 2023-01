Plussakelit tekevät jalkakäytävät petollisiksi – Lähes koko maassa voimassa varoitus liukkaudesta

Plussan puolelle kääntyneet lämpötilat tekevät keskiviikkona jalkakäytävistä ja teistä liukkaat.

Lähes koko maassa on voimassa Ilmatieteen laitoksen jalankulkusäävaroitus: jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä. Varoitus on voimassa huomiseen torstaihin saakka.

Keskiviikkona Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla ennustetaan olevan jopa viitisen astetta lämmintä.

Takaisin pakkasen puolelle mennään keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Perjantaille Ilmatieteen laitos ennustaa pikkupakkasia, mutta lauantaita kohti sää näyttäisi taas lämpenevän.

