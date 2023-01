Viiniarvio

Aresti Rutasur Reserva Sauvignon Blanc Moscatel 2022, Chile, 10,48 €

Nyt on vuosi käynnistynyt villisti kun arvioitavana on jo toinen valkoviini Etelä-Amerikasta, tällä kertaa Chilestä. Arestin tuottama viini Rutasur on kiinnostava yhdistelmä hapokasta Sauvignon Blancia ja makeampaa Moscatelia, molemmat hyviä ja persoonallisia rypäleitä. Moscatel selvästi harvinaisempi nykyisin ja se tekeekin tästä viinistä etukäteen mielenkiintoisen.

Greippimäinen sitrus, herukanlehti ja karviainen hyökkäävät tuoksussa heti, eli Sauvignon Blanc jyrää hennomman Moscatelin. Sen leveämpi ja hunajainen aromi on kyllä mukana tuoksussa, mutta sitä olisi vaikea havaita jos ei tietäisi siitä.

Erikoinen rypäleyhdistelmä on tuottanut erikoisen valkoviinin, joka on hapokas ja makeahko yhtäaikaa.

Sen sijaan maku on tasapainoisempi ja greippinen sitrus pyöristyy makeamman rypäleen ansiosta hapokkaan täyteläiseksi. Vähän ihmettelin kun jopa valkoviinin etikettiin oli merkattu Reserva, mutta ehkä maku voisi olla kypsemmäksi luokiteltava. Kokeilin paistetun lohen kanssa ja kun vielä lisäsin kalan päälle piparjuuritahnaa, yhdistelmä parani. Eli silloin viini toimisi sushin ja valkoisen kalan kumppanina myös. Moscatel on erikoinen rypäle yhdistää äärihapokkaaseen ja terävän makuiseen Sauvignon Blanciin, mutta yhdistelmä on kohtuullisen nautittava, vaikka ei tästä mitään henkilökohtaista suosikkia tule.