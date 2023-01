Hilla Group Oyj käynnistää muutosneuvottelut – Kustannusten nousu ja median kuluttamisen muutokset vaativat sopeutumista

Hilla Group Oyj käynnistää tuotannollisiin, taloudellisiin ja toiminnan uudelleenjärjestämiseen liittyviin syihin perustuvat muutosneuvottelut koko henkilöstönsä kanssa. Neuvotteluiden piirissä on kaikki Hilla Groupin 565 työntekijää.

Muutosneuvottelut voivat johtaa enintään 29 henkilön irtisanomiseen, enintään 229 henkilön työsopimuksen ehtojen muuttamiseen sekä enintään 565 henkilön enintään 90 vuorokauden lomautuksiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Neuvottelut alkavat helmikuun alussa ja päättyvät aikaisintaan maaliskuun puolivälissä. Neuvotteluissa ovat mukana emoyhtiö Hilla Group Oyj, Jopox Oy, Botnia Print Oy Ab, Kokkolan Jakelu Oy ja SLP Jakelu Oy.

Neuvotteluissa päätetään toimenpiteistä, joiden avulla Hilla Group vastaa viimeaikaisiin mittaviin muutoksiin media-alan toimintaympäristössä.

Osa muutoksista tulee ulkoa ja koskee koko media-alaa, osa on konsernin sisäisiä muutostarpeita.

– Monet kustannukset ovat nousseet. Meihin vaikuttaa rankimmin paperin hinnan yli kaksinkertaistuminen. Oma arvioni on, että muutos ei ole tilapäinen vaan tulee jäämään pysyväksi ja vaatii sopeutumista, sanoo toimitusjohtaja Mikko Luoma.

Toinen suuri muutos on median kuluttamisen ja tuottamisen voimakas digitalisoituminen ja paperisten sanomalehtien levikin lasku.

Muutospaineita aiheuttaa myös konsernissa jo käynnissä oleva kehitystyö.

– Ne ovat suuria muutoksia, jotka koskevat jossain määrin koko henkilöstöä ja osa edellyttää muutosneuvotteluja, toimitusjohtaja Luoma perustelee.

– Olemme kesästä asti panostaneet toimituksellisien tietojärjestelmien uudistamiseen. Se tulee muuttamaan monella tapaa toimitusten työtä suunniteltujen toimintatapamuutosten lisäksi.

– Meneillään on myös jakeluun liittyviä muutoksia, kuten jakelureittien optimointia.

Toimitusjohtaja Mikko Luoman mukaan mahdollinen 29 henkilön irtisanottavan määrä perustuu neuvottelujen tavoitteeksi asetettuun vähintään 1 miljoonan euron pysyvään vuotuiseen kulusäästöön.

– Säästö voidaan toivottavasti saada aikaan muilla tavoilla, mutta tämä määrä mainitaan siltä varalta, että muita keinoja ei löydetä.

Koko henkilöstön mahdollinen 90 vuorokauden lomauttaminen on Mikko Luoman mukaan viimesijainen keino.

– Se on optio, johon voidaan joutua menemään, jos muut toimet eivät riitä taloudellisen tavoitteen saavuttamiseen tai jos ulkoisessa ympäristössä tapahtuu vielä joku odottamaton muutos konsernin toiminnan kannalta epäedulliseen suuntaan.

229 henkilön työsopimuksen ehtojen muuttamisen taustalla on Mikko Luoman mukaan konsernin historia. Hilla Group Oyj syntyi kaksi vuotta sitten yrityskauppojen myötä, ja konsernin palvelukseen on siirtynyt henkilöstöä, jolla on pitkä työhistoria aivan muiden konsernien palveluksessa.

– Ammattilaiset ovat käyneet työsopimukset läpi, ja tuosta määrästä on löytynyt perusteltuja tarpeita sopimusten yhdenmukaistamiseen ja ajanmukaistamiseen.

Hilla Group Oyj ei ole vielä julkaissut vuoden 2022 tulosta. Liikevaihto oli reilut 40 miljoonaa euroa.

– On selvä, että tulos tulee olemaan huono. Mikään liiketoiminta ei ollut erityisessä myötätuulessa. Tämä ei ole mikään Hilla-spesiaali juttu, vaan koskee media-alaa laajemminkin, Luoma sanoo.

Toimitusjohtaja Mikko Luoma kuitenkin painottaa, että yhdenkään konsernin lehtijulkaisun lakkauttamista ei suunnitella.

– Hilla-alue on meille tärkeä ja haluamme ylläpitää sen elinvoimaa ja median toimintaa. Lakkauttaminen ei palvelisi meitä eikä asiakkaita. Kaiken kaikkiaan pyrkimys on, että sen enempää lukija- kuin ilmoittaja-asiakkaat eivät tule kärsimään.

– Maakuntalehtien printtilehden julkaisupäivien vähentäminen on yksi vaihtoehto, johon voidaan neuvottelujen tuloksena päätyä. On luonnollinen asia, että tätä mietitään.

– Keskipohjanmaan ja Kainuun Sanomien digilukijoille palvelun on tarkoitus pikemminkin parantua kuten aiemminkin on kerrottu. Tällä hetkellä Keskipohjanmaa ilmestyy digitaalisena näköislehtenä seitsemänä päivänä viikossa, Kainuun Sanomat kuutena päivänä.