Toni Syrjälän mielipidekirjoitus: Kotikäynnit osaksi päihderiippuvaisten hoitoa

Eduskuntavaalit

Kuinka moni tietää kylillä ainakin sen yhden, joka joskus oli yrittäjä tai työntekijä ja kuului yhteisöön tasavertaisena? Tämä yksi on nyt yksi heistä monista, joka joutui päihteiden orjaksi päättymättömään limboon.

Kahvipöytäkeskusteluissa hänet muistetaan usein luotettavana ja ahkerana yhteisön jäsenenä. Todellisuudessa hänet on unohdettu ja hän hiljaa haihtuu pois meidän mielestämme.

Miten meidän tulisi auttaa päihderiippuvaista? Meille on opetettu, että pitää unohtaa ja antaa ajan koulia. Joidenkin yksilöiden kohdalla tämä unohtaminen saattaa toimia ja päihderiippuvaiselle tulee ajatus hakeutua itse hoitoon ja näin hän pääsee toipumisen tielle.

Homma ei kuitenkaan kaikkien kohdalla ole näin yksinkertaista, eikä näin ollen kaikista kirjoiteta sankaritarinoita.

Meidän pitäisi Suomessa kokeilla kotikäyntimallia osana päihderiippuvaisten hoitoa. Meillä on paljon päihderiippuvaisia, jotka käyttävät päihteitä kotona eivätkä juurikaan käy kodin ulkopuolella. Kotikäynti mahdollistaisi avun myös läheisille päihdeperheissä.

Miten me löydämme kotiin linnoittautuneet? Tässä me tarvitsemme läheisten apua, koska läheisillä on kontakti päihderiippuvaiseen.

Liian moni jää avun ulottumattomiin, kun he eivät itse osaa, tai heillä ei yksinkertaisesti ole riittäviä voimavaroja hakea apua itselleen. Kukaan ei halua olla päihderiippuvainen.

Kotikäynnit eivät tietenkään ole mikään yksinkertainen ratkaisu toteuttaa, mutta tässä meillä olisi mahdollisuus käyttää apuna päihteistä irti päässeitä ns. kokemusasiantuntijoita. Heidän olisi helpompi lähestyä päihderiippuvaista, ja päihderiippuvainen kokisi tilanteen turvallisemmaksi vertaisensa kanssa. Kotona annettava vertaistuki laskisi kynnystä hoitoon lähtemiseen ja näin saisimme yhteyden päihderiippuvaiseen. Jokainen kontakti on tärkeä.

Näkisin tämän kokeilun varteenotettavana ja uskallan väittää, että tämä jos mikä pelastaisi kokonaisia perheitä ja myös ihmishenkiä.

Ajamme vahvasti Suomessa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, mutta silti päihderiippuvainen ja päihderiippuvaisen läheiset jäävät vaille huomiota. He jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle ja heistä tulee hylkiöitä muiden silmissä.

Tässä meillä on tilaisuus tehdä parempaa Suomea, myös väliinputoajille.

Toni Syrjälä

kansanedustajaehdokas (sd.)

kunnanvaltuutettu

Perho