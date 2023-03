Myös Christoffer Masaria kosiskeltiin Kokkolan kaupunginjohtajan hakukisaan: "Minua on lähestytty sekä rekrytointikonsultin että päättäjien suunnalta"

Kokkolan kaupunginjohtajan haussa saatiin monen mielestä laiha tulos, kun vain seitsemän hakijaa ilmoittautui kisaan. Kun mukana oli noin puolet sellaisia hakijoita, jotka eivät täytä hakuehtoja – muun muassa yksi ylioppilas – saalis voidaan katsoa entistä laihemmaksi. Tänään iltapäivällä valintatyöryhmä pohtii, halutaanko hakua jatkaa vai ei.

Yksi mielenkiintoinen kosinta asiaan liittyen on tehty etelän suuntaan. Kokkolasta kotoisin oleva Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar ilmoitti Facebook-sivullaan päätyneensä siihen, että ei hae virkaa.

"Kokkola hakee kaupunginjohtajaa, ja minua on myös asian tiimoilta lähestytty sekä rekrytointikonsultin että päättäjien suunnalta. Kokkola on erittäin mielenkiintoinen kaupunki, joka on kehittynyt myönteisesti viime vuosina. Olen tarkkaan tutustunut hakuilmoitukseen ja tunnistin monilta osin itseni haetun henkilön kuvauksesta. Kokkolan kaupunginjohtajan tehtävä olisi erittäin mielenkiintoinen uusi haaste ja varsin luonnollinen jatkoaskel uralleni. Uskon myös, että minulla olisi paljon annettavaa Kokkolalle."

Masar kuitenkin jatkaa ilmoittamalla perusteet sille, että ei ole käytettävissä.

"Olen edellä mainitusta huolimatta kuitenkin pitkällisen harkinnan ja erityisesti vaimon kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päätynyt siihen, että en ole hakemassa virkaan."

Ilmeisesti Masarin kosinnasta on levinnyt tieto myös Kauniaisten päättäjille, sillä Länsiväylä uutisoi jo ennen joulua: "Kauniaisten kaupunginjohtaja saa yli 50 000 euron lisäpalkan, jos pysyy työssään – Todella tärkeää, että saamme pidettyä kaupunginjohtajan."

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Christoffer Masar valittiin yksimielisesti Kauniaisten kaupunginjohtajaksi vuonna 2015. Tuolloin hän oli 34-vuotias. Kaupunginhallitus päätti hänen lisäpalkastaan sillä ehdolla, että hän hoitaa tehtäväänsä vuoden 2024 loppuun. Syynä harvinaiseen operaatioon oli kaupungissa syntynyt tilanne: kolme kaupungin johtoryhmään kuuluvaa oli lopettamassa työnsä ja siirtymässä hyvinvointialueiden johtotehtäviin.

– Tällaisessa tilanteessa on todella, todella tärkeää, että saamme pidettyä kaupunginjohtajan työssään, perusteli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi Länsiväylälle.

Hänen mielestään pyyntö kuorrutettuna lisäpalkalla toi tuloksen.

– Kun otimme tämän (lisäpalkan) esille, hän oli iloinen. Tiedän, että häntä on pyydetty toisiin tehtäviin, mutta hän ei ole ollut lähdössä, jatkoi Rehn-Kivi.

Jutun lopussa kerrotaan vielä, että Masar on hoitanut työtään hyvin ja hän on pidetty johtaja. Hän on johtanut Kauniaisten kuntaa vuodesta 2016, jota ennen hän toimi Kirkkonummen hallintojohtajana.