Vaasalaisen varusmiehen matka Kainuun prikaatiin venyi junalakon vuoksi puoleen vuorokauteen

Vaasalainen varusmies Saku Tuomela oli hämmästyttävän hyväntuulinen Kokkolan linja-autoasemalla, vaikka junalakko oli venyttänyt hänen matkaansa kotoa Vaasasta Kajaanin Kainuun prikaatiin peräti kahteentoista tuntiin.

– Lähdin aamulla seitsemältä, ja perillä Kajaanissa olen iltaseitsemältä. Ylimääräinen lomapäiväni kuluu nyt matkustaessa.

Tuomela odotteli viimeiseen asti lakon peruuntumista, mutta kun kävi ilmi, ettei näin kävisi, hän varaili bussiliput. Varusmiesten matka on aina ilmainen. Junalla matkustaessa varusmiehen ei tarvitse ostaa lippua lainkaan, ainoastaan varata paikka. Sen sijaan bussiin liput on ostettava, ja perittävä hinta varuskunnassa takaisin.

– Matkustajia oli Vaasasta tullessa ehkä kymmenkunta.

Myös Kokkolasta lähtevässä Pohjolan Liikenteen pikavuorossa oli väljää. Tuomelan lisäksi bussiin nousi muutama muu matkustaja.

Tuomela oli herännyt aamulla jo puoli kuudelta, ja bussi Kokkolaan lähti 6:55. Kokkolassa hän oli 9:40 ja Ouluun matka jatkui tasan yhdeltätoista.

– Saan hyvin nukuttua myös linja-autossa ja kun heräsin niin aikaisin, niin kyllä tässä väsyttääkin, hän naurahti.

Tuomela oli käväissyt Oulun bussia odotellessaan Prismassa ja ostanut matkaevästä. Perillä Oulussa hän olisi klo 14:20 ja tarkoitus oli syödä kaupungissa seuraavaa bussivuoroa odotellessa. Odotusaikaa kertyy reilu kaksi tuntia, sillä matka Kajaaniin jatkui vasta klo 16:30.

Kokkola ei ollut aivan uusi matkakohde, sillä Tuomelan kummitäti ja serkut asuvat kaupungissa.

– Muutaman kerran vuodessa tulee käytyä täällä.

FAKTA Lakko Rautatiealan Unionin (RAU) lakko pysäyttää junaliikenteen maanantaista 20.3. alkaen toistaiseksi. VR peruu kaikki kauko- ja lähijunat lakon ajalta ja maksaa asiakkailleen rahat takaisin lakon ajalle ostetuista junalipuista. Myös tavarajunat perutaan yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. VR sulkee junavuorot myynnistä pois päivä kerrallaan. Sunnuntaina peruttiin maanantain junavuorot. Myös sarjalippujen paikanvaraukset asiakkaille hyvitetään sekä pidennetään kauko- ja lähiliikenteen kausilippujen voimassaoloaikaa lakkopäivien verran. Nämä eivät vaadi lippujen käyttäjiltä toimenpiteitä. lähde: vr.fi

Tuomela aloitti armeijan kesällä, ja palveluksessa hän on tulevaan kesään saakka. Pitkästä marssista on jo kokemusta, kun syksyllä piti kahden päivän aikana kävellä kantamukset selässä tuollaiset 75 kilometriä. Keväälle on vielä tiedossa nelisenkymmentä kilometriä vuorokauden aikana. Molempiin marsseihin sisältyy myös tehtäviä. Näihin verrattuna piipahdus Prismassa kantamusten kanssa ei tuntunut missään.

Saaku Tuomela matkasi varuskuntaan kasitoista tuntia. Clas-Olav Slotte

Pohjolan Matkat ajaa Ouluun ja takaisin kolme kertaa päivässä. Oulusta Kokkolaan ajaa pikavuorona myös Oulaisten Liikenne yhdessä Kamusen Liikenteen kanssa pari kertaa päivässä. Jyväskylään pääsee aamuvuorolla. Myös OnniBussi liikennöi näitä reittejä aina Helsinkiin saakka, jonne päivän aikana lähtee kaksi vuoroa. Sen sijaan pikavuoroliikennettä Seinäjoelle ei ole lainkaan.

Pohjolan matkojen ajojärjestäjä Eija Kangas kertoo, ettei maanantaiaamuna ollut havaittavissa ryntäystä busseihin.

– Paikkavaraukset ovat ehkä vähän lisääntyneet.

Kangas muistuttaa, että pikavuorot ajavat Oulun yliopistollisen sairaalan kautta pyydettäessä.

– Jos valitsee bussin, kannattaa lippu ja paikka varata ajoissa. Liian täyttä ei voi tulla, sillä tarvittaessa voimme lisätä reitille toisen bussin, hän kertoo.

Oulaisten Liikenne ajaa suoraan Ouluun kasitietä, mutta Ylivieskasta kierretään pohjoiseen Kalajoen kautta. Toimitusjohtaja Henri Hihnala sanoo, ettei lakko ole tuntunut heillä maanantaina mitenkään. Myös esimerkiksi Jari Korkiakangas Kokkolan Taksiliikenne Oy:sta ei osannut sanoa, onko Kelan korvaama taksiliikenne OYK:siin lisääntynyt lakon vaikutuksesta.

Junalakko aiheuttaa kaikenlaista säätöä monilla aloilla. Esimerkiksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria-ammattikorkeakoulun ja Kpedun ohjaus- ja opetushenkilöstölle suunnatun seminaarin luennoitsijat tulevat Jyväskylän, Helsingin ja Turun yliopistoista. Seminaarin puolivälissä pidetään taukoa ja vieraat voivat kierrellä vapaasti ständeillä, joissa myös puhujavieraat ovat tavattavissa.

– Onneksi osallistujat ovat täältä. Luennoitsijoista kaksi tulee omalla autolla ja kolmas, joka on Turusta, pohtii vielä vaihtoehtoja. Yksi on se, että hän osallistuu seminaariin etänä, kertoo projektivastaava Päivi Valli, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta.

Seminaari pidetään, mutta Valli pohtii, että joidenkin opiskelijoiden pääsyä Kokkolaan lakko on varmasti haitannut.

– Hankaloittaahan tämä varmasti monen työviikkoa. Yksi työkaveri, joka pitää olla huomenna Helsingissä, lentää tänään illalla Kemin kautta sinne.