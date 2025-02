Talous

10 kysymystä eroasiantuntijalle parisuhteen raha-asioista: ”Epäkypsästi ajatellaan, ettei raha kuulu rakkauteen”

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

Eroasiantuntija Marianna Stolbow kuvaa hyvää avioeroa kuin hyväksi rauhansopimukseksi. Kuva: Eeva Anundi

Hyvä avioero on kuin hyvä rauhansopimus: ketään ei nöyryytetä eikä rankaista. Hyvä ero on sitä mahdollisempaa saavuttaa, mitä paremmin toisensa aidosti tuntee, jolloin eteen tulee todennäköisesti vähemmän yllätyksiä, pettymyksiä ja kinaa, mikäli hopeat menevät jakoon.

Rahasta joutuu erossa helpommin vääntöihin, mikäli siitä ei ole parisuhteessa puhuttu suoraan ja selkeästi. Rahan merkitys ihmisen arjessa on kuitenkin valtava, vaikkei se olekaan kaikkea, eikä edes lähellä sitä. Jo ennen yhteen menoa tulisi jutella rahaan liittyvistä asioista: mitä raha itselle merkitsee, haluaako kartuttaa varallisuutta - ja millä tavalla. Onko toiveissa kesämökki, hulppeampi vene tai vaikkapa sijoittaminen asuntoon, osakkeisiin, rahastoihin.

Ehkä vain toinen osapuoli on hoitanut talouteen liittyvät asiat parisuhteessa, vaikka kummankin tulisi olla kartalla taloudesta, vaikutettava siihen ja päätettävä siitä. Selvillä kannattaa olla niistä asioista, jotka perheen ja parin raha-asioihin vaikuttavat: mitkä ovat perheen tulot, menot, velat ja varallisuus.

Tuhannen taalan kysymys puolestaan on, miten hoitaa omat talousasiansa parisuhteessa, että on ylipäätään "varaa" erota ja ettei pelkästään oma, vaan myös lasten, taloudellinen elintaso romahda kun avioeron jälkeen pitääkin hankki uusia koti kalusteineen. Säästäminen on ainakin yksi vanha konsti varautua pahan päivän varalle.

Avioeroasiantuntija Marianna Stolbow kertoo, miksi esimerkiksi avioehdon laatimista kannattaa ainakin harkita.

Minkälaisista taloudellisista asioista väännetään eniten avioeron hetkellä?

– Erossa voidaan vääntää mistä tahansa taloudellisesta asiasta, joskin talous on vain peitetarina emotionaalisille kysymyksille, jotka todellisuudessa ihmisiä näissäkin kiistoissa liikuttelevat.

– Rahakiistojen alta löytyy tietenkin surua, suuttumusta, pelkoa, häpeää eli kaikenlaisia inhimillisiä tunteita, joita ihmisyyteen niin suhteen aikana kuin erossakin liittyy.

Millainen on hyvä avioero kummallekin osapuolelle myös taloudellisesti?

– Hyvä ero on samanlainen kuin hyvä rauhansopimus: ketään ei nöyryytetä, ketään ei rangaista, kenellekään ei tule jäädä ”hävinneen” olo. Molemmat osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät lopputuloksen.

Mitä mieltä olet siitä, että parisuhteessa vain toinen hoitaa talouteen liittyvät asiat?

– On täysin käsittämätöntä, että aikuinen taantuu parisuhteessa lapsen asemaan. Aikuisen elämään kuuluvat monenlaiset asiat arjessa ja yksi niistä on talous. Talous koskee joka ikisenä vuoden päivänä kumpaakin osapuolta ja siksi myös molempien on oltava kartalla taloudesta, vaikutettava siihen ja päätettävä siitä.

Mistä kaikista yhteisistä raha-asioista kannattaa jokaisen olla selvillä?

– Niistä asioista, jotka perheen ja parin raha-asioihin vaikuttavat. Ainakin siis perheen tuloista, menoista, veloista ja varallisuudesta.

Kannustaisitko pitämään parisuhteessa erillään molempien tulot, mutta yhteiset menot hoidetaan sovitusti yhdessä? Vai pitäisikö rahat laittaa yhteiseen laariin, kun kerran ollaan samaa perhettä?

– Nämä ovat varmasti hyvin yksilöllisiä kysymyksiä ja jokainen päättäköön, miten haluaa toimia. Olen ollut huomaavinani, että siinä missä lapsiperheillä saattaa pariskunnan osapuolten tilit olla yhteiset, myöhemmin solmituissa parisuhteissa on luonnollista pitää omat tilit, koska itsenäistä elämää on jo takana enemmän.

– En tiedä näistä kovinkaan tarkasti, sillä tällaisena terapiapuheen aikakautena ihmisillä on tapana puhua suhteensa emotionaalisista kysymyksistä, vaikka takana olisi todellisuudessa esimerkiksi taloudellista vallankäyttöä. Puhutaan yhteyden katkeamisesta vaikka kuulen, että takana on epätasa-arvoinen rakennelma vaikkapa juuri taloudellisen vallan tai vastuun osalta.

Pitäisikö rahaan liittyvistä asioista puhua jo ennen yhteen menoa?

– Rahasta tulisi ehdottomasti puhua sekä suoraan että selkeästi. Joskin moni muukin asia jää liian usein puhumatta esimerkkeinä ”Mitä rakkaus sinulle tarkoittaa” tai ”Mikä on mielestäsi uskottomuutta”.

– Suhteisiin mennään siis kovin epäselvin tiedoin, oletuksin ja mielikuvin.

Kuinka tärkeää rahan puheeksi nostaminen on?

– Rahan puheeksi nostaminen on aivan yhtä oleellista kuin kysymys siitä, minkälaisista asioista arkesi koostuu, mikä on sinulle tärkeää ja missä määrin.

– On aivan selvää, että suhde rahaan vaikuttaa suuresti vaikkapa pariskunnan osapuolten ajankäyttöön kuten työlle annettavaan aikaan, vapaa-ajan viettotapoihin ja kaikkeen siihen, mikä kullekin on merkityksellistä arjessa. Kannattaa myös pohtia, kuinka suurta roolia varallisuuden kartuttaminen näyttelee huonon itsetuntonnon paikkaamisessa. Suhde rahaan kertoo siis ihmisestä monenlaista.

– Kuulen säännöllisesti kertomuksia, joissa toisen rahankäytön ongelmat ovat paljastuneet yllättävän myöhään toiselle osapuolelle.

Miten eroon tulisi varautua, jotta olisi varaa erota ilman, että oma tai lasten elintaso romahtaa?

– No, tämä onkin tuhannen taalan kysymys. Mikäli lapsia hankitaan yhdessä, myös lapsiin sijoitettava aika tulisi mennä aika lailla tasan esim vanhempainvapaita jakamalla. Tällä on seuraamuksia muun muassa kummankin aikuisen palkkakehitykseen.

– Minusta kannattaa toimia ja elää myös ns. ”pahan päivän varalle”. Olla vastuullisesti tietoinen, että mistä tahansa syystä minä tahansa vuonna tai päivänä saatan jäädä yksin lasteni kanssa – ja sen mukaan on myös aikuisuutensa elettävä.

Entä avioehto? Kannattaako sellainen laatia?

– Mitä tarkemmin asioista sovitaan etukäteen sen vähemmän yllätyksiä ja kiistaa jatkossa on luvassa. Jo avioehdosta keskusteleminen avoimesti tuo esille arvomaailmamme ja siksi myös niiden mahdolliset erot.

– On oleellista keskustella auki kaikenlaiset elämäämme vaikuttavat konkreettiset aspektit, joiden takana on aina vuoren verran tunteita. Ne siis sekä herättävät meissä tunteita että niiden takana on tunnekysymyksiä. Mitä paremmin olemme toisillemme tutut, sen vähemmän yllätyksiä eli myös pettymyksiä ja kinaa tulee vastaan.

Miksi raha-asioista on ylipäätään usein vaikea puhua parisuhteessa?

– Koska jollain lailla epäkypsästi ajatellaan, ettei raha kuulu rakkauteen. Tämä on aivan päätöntä, sillä jo biologisesti ihmisen kokiessa turvan tai turvattomuuden tunteita jonkun potentiaalisen kumppanin rinnalla, varallisuus näyttelee suurta osaa. Jopa niin, että moni muu aspekti saattaa jäädä valintahetkellä huomaamatta.

– Paras kumppani on helposti luettava kumppani eli sillä tavoin läpinäkyvä, ettei arjessa tarvitse arvailla, mistä on kyse. Tämä pätee myös rahaan, jonka merkitys ihmisten arjessa on valtava. Vaikkei se tosiaan ole kaikki eikä edes lähelläkään sitä.