Paikallisuutiset

Prestin talot on myyty – Arvokiinteistö saa uuden elämän Kokkolan Central Parkina: ”Tämä on minun viimeinen urotekoni Kokkolassa tai yritys ainakin”

Päivi Savela Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan ydinkeskustassa on ollut vuosia myynnissä arvokiinteistö, jonka maamerkki on Prestin talo, jonka katolla on omistajasuvun nimestä kertova kyltti.

Moni kokkolalainen ja paikkakunnalla vieraillut on varmasti pohtinut, mikä Rantakadulla sijaitsevan rakennuksen kohtalo tulee olemaan. Purkaminen?