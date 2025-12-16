Paikallisuutiset

Tätä edullista osaa ei saa käyttää sähköauton korjauksessa – kymppitonnin korjaus voi jäädä ainoaksi vaihtoehdoksi

Traficomin kannanotto kiristi tulkintaa siitä, mikä on sallittua korjaamista ja mikä sähköauton järjestelmän muuttamista.

Jesse Haapala pitelee oikeassa kädessään hapettunutta alkuperäisosaa ja vasemmassa hiilikuituvahvistetusta nailonista tehtyä 3D-tulostetta, jota ei Traficomin linjauksen jälkeen enää käytetä. Kuva: Timo Varila

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom varoitti joulukuussa julkaistussa tiedotteessaan sähkö- ja hybridiautojen korjaustöihin liittyvistä riskeistä. Viraston mukaan sähköautojen korkeajännitejärjestelmän korjauksissa on noudatettava tarkasti valmistajan ohjeita, tai muuten muutokset voivat vaatia u