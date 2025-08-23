Paikallisuutiset
18-vuotias Roni-Antero Niemi tekee hauturin töitä papan opastuksella: ”Taito on tullut veren perintönä”
Hiitolan kukkatalossa ja hautaustoimistossa tehdään töitä monen polven voimin. 18-vuotias Roni-Antero Niemi opettelee hauturin ammattia äitinsä Hanna Niemen ja pappansa Timo Hiitolan ohjauksessa.
Roni-Antero Niemi:
Minulla on ollut 17-vuotiaasta saakka ajokortti. Tein aluksi siirtoajoja, ja nyt keväästä saakka olen tehnyt kaikkia hauturin töitä.
Vainajien käsitteleminen ei ahdista minua. Voisi sanoa, että työ on rentoa, sillä tässä ammatissa ei ole kiire mihinkään. Olen ollut saattamassa sekä