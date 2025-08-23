Paikallisuutiset

18-vuotias Roni-Antero Niemi tekee hauturin töitä papan opastuksella: ”Taito on tullut veren perintönä”

Hiitolan kukkatalossa ja hautaustoimistossa tehdään töitä monen polven voimin. 18-vuotias Roni-Antero Niemi opettelee hauturin ammattia äitinsä Hanna Niemen ja pappansa Timo Hiitolan ohjauksessa.

Hanna Niemi, Roni-Antero Niemi ja Timo Hiitola tekevät hauturin töitä monen sukupolven tietotaidolla. Kuva: Timo Varila

Päivi Savela Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Roni-Antero Niemi:

Minulla on ollut 17-vuotiaasta saakka ajokortti. Tein aluksi siirtoajoja, ja nyt keväästä saakka olen tehnyt kaikkia hauturin töitä.

Vainajien käsitteleminen ei ahdista minua. Voisi sanoa, että työ on rentoa, sillä tässä ammatissa ei ole kiire mihinkään. Olen ollut saattamassa sekä