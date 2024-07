Paikallisuutiset

Aino Penttilä Jimenez kuvattiin yhdessä mummulan pihan lempipaikoista: leikkimökin katolla. Kuva: Maarit Hotakainen

Ääneen lausuttu haave johti kouluvuoteen Suomessa – toive toteutui

Aino Penttilä Jimenez sanoi viime kesänä haluavansa esiintymään festivaaleille. Muutamaa viikkoa myöhemmin hän aloitti yhdeksännen luokan Kaustisella.

Maarit Hotakainen Keskipohjanmaa

Vastapäätä istuvan nuoren puhe pulppuaa iloisesti. Vaikka jokainen sana ei löydy heti, Aino Penttilä Jimenez ei hätkähdä vaan etsii sen tai sopivan kiertotien ja jatkaa juttuaan. Aino on kahden maan kansalainen: hänen isänsä on kaustislainen ja äitinsä Espanjansta, missä perhe on elänyt koko Ainon l