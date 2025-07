Paikallisuutiset

Ähtävän vesi on taas juomakelpoista

Aiemman kehotuksen mukaan juomavesi oli keitettävä 5 minuuttia bakteerien hävittämiseksi. Kuva: Kaisa Varkila

Kasper Säkkinen Keskipohjanmaa

Ähtävällä toimivan Ab Esse Vattenin talousvesi on taas juomakelpoista. Kallan ympäristökeskus on aiemmin kehottanut sen käyttäjiä keittämään veden ennen juomista. Kehotus on purettu keskiviikkona kello 13:00.

Kallan ympäristökeskuksen tiedotteen mukaan maanantaina 14.7.2025 otetuissa näytteissä ei ole todettu koliformisia bakteereja eikä enterokokkeja.

Vesiyhtiö jatkaa talousveden kloorausta lähipäivinä, ja vedessä saattaa esiintyä kloorin hajua. Kloori tuhoaa haitallisia mikrobeja. Tiedotteen mukaan vedessä oleva kloori ei aiheuta terveyshaittaa, vaan varmistaa talousveden mikrobiologisen laadun.

Jatkossa Kallan Ympäristöterveys tehostaa ja laajentaa Ab Esse Vattenin talousveden näytteenottoa varmistaakseen veden hyvän mikrobiologisen laadun.