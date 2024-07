Kotimaa

Ainakin viisi ihmistä sai osumia luodeista ravintola-ampumisessa Seinäjoella – kolmella vakavat vammat

Ravintolassa olleiden seurueiden välinen riita johti vakavaan ampumavälikohtaukseen.

Jenna Rautio, Arttu Mäkelä, Eetu Halonen Keskipohjanmaa

Poliisin eristysnauhaa Härmän Häjy -ravintolan edustalla. Ainakin viisi ihmistä sai ravintolassa osumia luodeista lauantai-iltana tapahtuneessa ampumisessa.vakavia vammoja. Kuva: Timo Aalto

Ainakin viisi ihmistä on saanut osumia luodeista Seinäjoella eilisiltana tapahtuneessa ravintola-ampumisessa, tiedottaa Pohjanmaan poliisi.

Poliisin alustavien tietojen mukaan kolmella haavoittuneella on vakavia vammoja. Haavoittuneet ovat miehiä, ja heidät on toimitettu sairaalaan hoitoon. Osa uhreista on poliisin mukaan sivullisia, paikalla olleita ihmisiä.

Tämänhetkisten tietojen mukaan ampumavälikohtauksen yhteydessä on ammuttu useita laukauksia, ja myös ampujia on ollut useita. Ravintolassa oli poliisin mukaan monta ihmistä, jotka joutuivat vaaraan.

STT:n tavoittama tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Kaperi ei kertonut tapahtumien yksityiskohdista tarkemmin sunnuntaina aamupäivällä.

Poliisi otti yön aikana kiinni useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä. Tapahtumia tutkitaan muun muassa tapon yrityksenä ja ampuma-aserikoksena. Rikosnimikkeet tarkentuvat myöhemmin.

Ampumavälikohtaus tapahtui lauantaina iltakymmenen jälkeen Härmän Häjy -nimisessä ravintolassa, kun kahden seurueen välille oli tullut riitaa. Ravintola sijaitsee Seinäjoen keskustassa Valtionkadulla.

Seinäjoella paikalla olleen Lehtikuvan kuvaajan mukaan ravintola ei ollut sunnuntaina aamupäivällä auki aukioloaikojensa mukaisesti. Ravintolan edustalla ei ollut mitään muuta tapahtuneeseen viittaavaa kuin poliisin nauha. STT ei ole toistaiseksi tavoittanut ravintolan omistajaa.

Itse paikalla ollut silminnäkijä kertoo Iltalehdelle, että tilanne ravintolassa oli kaoottinen ja ampuminen summittaista. Hänen mukaansa ravintola oli tapahtumahetkellä "aika lailla täynnä".

Silminnäkijä kertoo nähneensä paikalla neljä tai viisi loukkaantunutta ihmistä. Hänen mukaansa yhtä ihmistä myös elvytettiin. Silminnäkijän arvion mukaan elvytetty uhri olisi ollut ravintolan työntekijä.

Lisäksi samainen silminnäkijä kertoo, että ampumisesta epäillyt henkilöt otettiin kiinni läheisellä Ruukintiellä.

Ilkka-Pohjalaiselle puhuneet silminnäkijät taas kertovat poliisioperaation olleen mittava Seinäjoen keskustassa.

Poliisiautoja kerrottiin olleen lauantaina illalla yhdentoista jälkeen paikalla ainakin 3–4. Lisäksi tapahtumapaikalla on ollut hälytysajossa olevia ambulansseja sekä lääkintähelikopteri. Ilkka-Pohjalaisen mukaan ennen puoltayötä kaupungilla liikkui konetuliasein ja luotiliivein varustautuneita poliiseja.

Ilta-Sanomien tavoittama silminnäkijä oli puolestaan ollut tapahtumahetkellä viereisessä ravintolassa. Hän kertoo Ilta-Sanomille kuulleensa laukauksia muistuttavia ääniä, minkä jälkeen ravintolan portsari oli tullut kertomaan, että naapurissa oli ammuttu.

Tapahtuman esitutkinta on käynnissä. Poliisi kertoi tapahtumayönä jatkavansa tutkintaa puhuttamalla paikalla olleita, minkä lisäksi poliisi suorittaa teknistä tutkintaa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää kriisiapua ihmisille, joita ampumavälikohtaus on koskettanut.