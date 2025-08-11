Ulkomaat
Ainakin yksi on kuollut maanjäristyksessä Turkin länsiosissa
Turkin länsiosassa tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä on kuollut ainakin yksi ihminen, kertoivat turkkilaisviranomaiset varhain maanantaina. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut.
Turkin sisäministerin Ali Yerlikayan mukaan 81-vuotias vanhus kuoli pian sen jälkeen, kun hänet oli saatu pelastettua raunioista.
Ainakin 16 rakennuksen kerrotaan romahtaneen Sindirgissä ja sen lähialueilla.
Turkissa mitattiin sunnuntaina noin iltakahdeksalta paikallista aikaa 6,1 magnitudin maanjäristys. Sitä seurasi useita heikompia järistyksiä.
Järistyksen kerrotaan tuntuneen useissa maan länsiosien suurkaupungeissa, kuten Istanbulissa ja Izmirissä.
Kesäkuun alussa Lounais-Turkissa tapahtuneessa maanjäristyksessä kuoli yksi ihminen.