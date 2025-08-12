Ihmiset

”Äiti tekee pöllön puusta” – Kalajokinen Janita Yli-Parkas tarttui sahaan ja huomasi osaavansa veistää

Janita Yli-Parkas rakastaa veistämistä ja haluaa tehdä sitä jatkossa myös ammattimaisesti.

Janita Yli-Parkas veistää pöllöä. Kuva: Emma Toikkanen

Pia Räihälä Keskipohjanmaa

Saha pärisee ja lastut ja purut lentelevät, kun Janita Yli-Parkas houkuttelee mäntytukin sisuksista esiin viirupöllön muotoa. Välillä hän astuu askeleen taaksepäin ja mittailee katseellaan puukappaletta, ja sitten työ jatkuu.

Mikä on sahattu, on ja pysyy poissa, joten otteen ei sovi lipsua. Ei se kyl