Kotimaa

Alkuviikko on viileä ja sateinen, loppuviikosta luvassa keväistä säätä

Talvi uhittelee vielä lähipäivinä ainakin Lapin Käsivarressa, yöt ovat muuallakin kylmiä.

STT STT– Keskipohjanmaa

Aurinko paistoi Keuruun Huhkojärvellä sunnuntaina 16.maaliskuuta. Kuva: Heikki Saukkomaa

Alkavan viikon säätä voi luonnehtia Ilmatieteen laitoksen mukaan kaksijakoiseksi. Alkuviikko on pääosin viileä ja sateinen, kun taas viikon puolivälistä eteenpäin sää poutaantuu ja lämpenee keväisemmäksi.

Maanantain vastainen yö on pakkasyö koko maassa. Aamu on selkeä ainakin maan etelä- ja keskiosissa. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy päivän mittaan, ja myöhään iltapäivällä on luvassa lumisateita.

Ajokeli muuttuu kehnoksi iltapäivällä isolla alueella eteläisessä ja keskisessä Suomessa, ei kuitenkaan Uudellamaalla eikä Varsinais-Suomessa.

Tiistain vastainen yö on sekin kylmä. Pohjoisessa pakkanen voi kiristyä 15 asteeseen.

– Suomen pohjoispuolitse liikkuu tiistaina voimakas matalapaine itään. Pohjois-Suomeen ulottuu lumisadealue, joka tuo huonon ajokelin varsinkin Käsivarren Lappiin, kertoi päivystävä meteorologi Iiris Idoko.

Vaikea liikennesää jatkunee Käsivarressa keskiviikon aamutunteihin, minkä lisäksi ajokeli on mahdollisesti huono muuallakin Lapissa.

Maan pohjoisosissa, Kainuussa sekä pohjalaismaakunnissa lukuun ottamatta Etelä-Pohjanmaata tuulee kovaa sekä tiistaina että keskiviikkona.

Nollaraja kipuaa pohjoisemmaksi

Etelämpänä Suomessa säässä on odotettavissa käänne keskiviikon kuluessa.

– Maan eteläosissa lämpötila voi kohota päivällä 7–10 lämpöasteeseen. Lämpötilan nollaraja näyttää nousevan silloin noin Oulun korkeudelle, Idoko lisäsi.

Torstai on sääennusteen mukaan jo liki koko maassa pääosin poutapäivä, ja tuulet heikkenevät. Suunnilleen samanlaista säätä on odotettavissa myös perjantaille.

– Lauantaina ja sunnuntaina odotetaan lämpenevän edelleen. Iltapäivälämpötila voi silloin nousta 10 asteeseen, päivystävä meteorologi kertoi.

Idokon mukaan alkavan viikon sää on keskiviikosta eteenpäin Suomen eteläosissa hieman lämpimämpää kuin on vuodenajalle tyypillistä.