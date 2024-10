Kulttuuri

All of Us Strangers – Brittiohjaaja Andrew Haighin elokuva on kummitustarina aikuisille

Äidin ja pojan (Claire Foy, Andrew Scott) kohtaukset kuvattiin ohjaajan lapsuudenkodissa. Kuva: OSCAR MAY/FILM4

Syvämietteinen elokuvakerhofilmi on suruista tehty. Lohtua saadaan muistoista ja kuvitelmista.

Hannu Björkbacka Kokkola

★★★★

All of Us Strangers. Ohjaus ja käsikirjoitus Andrew Haigh Taichi Yamadan romaanista. Kuvaus Jamie Ramsay. Pääosissa Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy, Jamie Bell. 105 min. K12. Bio Rex to 10.10.

I see dead people. Kuudennen aistin (1999) pikkupoika näki kuolleita. Kerhofilmissä All of Us Stra