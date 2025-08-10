Ihmiset

”Aloitin sijoittamisen rahastoon viidellä eurolla kuukaudessa” – Näin raha ja talous näkyvät nuorten arjessa

Kannuslainen Melissa Märsylä kertoo pohdintojaan siitä, miten hän on valmistautunut opiskelijaelämään, ja Patrick Salmela jakaa omia kokemuksiaan talouden tullessa yhä oleellisemmaksi osaksi elämää.

Melissa Märsylä aloittaa syksyllä ensimmäisen vuotensa Oulun yliopiston kauppakorkeassa. Kuva: Nea Kopsala

Nea Kopsala Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nykyinen maailmantilanne on jättänyt vaikutuksensa monen muun asian lisäksi myös talouteen. Yhä kallistuvat hinnat kulutustuotteissa, asumisessa sekä energiassa luovat haasteensa myös nuorille, jotka ovat siirtymässä elämässään vaiheeseen, jossa raha-asiat tulevat yhä enemmän ajankohtaisiksi.

Viime v