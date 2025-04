Paikallisuutiset

Katso Soiten aluevaalitulokset tästä – Kärkipaikalla keskusta, SDP ja kokoomus kirivät viime vuodesta

Kuva: Jukka Lehojärvi

Ennakkoäänet on nyt julkistettu vuoden 2025 aluevaaleissa Keski-Pohjanmaalla. Tällä hetkellä eniten ääniä kerännyt puolue on keskusta (22 paikkaa), toisena on SDP (11 paikkaa) ja kolmantena kokoomus (8 paikkaa).

Seuraamme illan mittaan, miten ääntenlaskenta etenee ja ketkä ehdokkaat ovat nousemassa a