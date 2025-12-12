Kotimaa
Romanialaisen paritusringin syytetään tuoneen Suomeen seksityöhön ainakin 14 naista – Toimintaa myös Kokkolassa
Syyttäjän mukaan romanialainen pariskunta johti ryhmää, joka järjesti ainakin 14 seksityötä tekevää naista Romaniasta Suomeen.
Syyttäjä vaatii viidelle paritusringin pyörittämisestä epäillylle ihmiselle rangaistuksia törkeästä parituksesta. Asian käsittely alkoi perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
