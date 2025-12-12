Kotimaa

Romanialaisen paritusringin syytetään tuoneen Suomeen seksityöhön ainakin 14 naista – Toimintaa myös Kokkolassa

Syyttäjän mukaan romanialainen pariskunta johti ryhmää, joka järjesti ainakin 14 seksityötä tekevää naista Romaniasta Suomeen.

Syyttäjä vaatii paritusringin pyörittämisestä syytetylle pariskunnalle vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistuksia. Kuva: Timo Marttila
Henrietta Nyberg
Keskipohjanmaa

Syyttäjä vaatii viidelle paritusringin pyörittämisestä epäillylle ihmiselle rangaistuksia törkeästä parituksesta. Asian käsittely alkoi perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan romanialainen pariskunta johti ryhmää, joka järjesti ainakin 14 seksityötä tekevää naista

