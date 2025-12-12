Paikallisuutiset

Pakotteiden lykkäys antaa lisäaikaa – Kaustisen Teboil jatkaa, Pietarsaari pysyy kiinni

Kaustisella toiminta jatkuu ainakin kevääseen, mutta Pietarsaaressa tulevaisuus on yhä epävarma.

Toni Peltoniemi jatkaa Kaustisen Teboilin toimintaa ainakin kevääseen saakka. Kuva: Timo Varila
Keskipohjanmaa

Yhdysvaltojen päätös lykätä venäläiseen öljyjätti Lukoiliin kohdistettujen pakotteiden voimaantuloa antaa lisäaikaa myös suomalaisille Teboil-yrittäjille. Kaustisella toiminta jatkuu ainakin kevääseen, mutta Pietarsaaressa tulevaisuus on yhä epävarma.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö myönsi Lukoil

