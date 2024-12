Mielipiteet

Kirjoittaja vakuuttaa, että Kannuksen vuodeosaston tiloissa tullaa edelleen hoitamaan apua tarvitsevia, vaikka toimintaa säätelevä laki vaihtuu. Kuva: Jukka Lehojärvi

Aluevaravaltuutetun mielipidekirjoitus: Äänestin Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastojen muutoksen – ja hyvinvointialueen säilymisen – puolesta

Sirkka Juusela-Pekkarinen Keskipohjanmaa

Äänestykseni 17.12.24 Soiten aluevaltuuston kokouksessa Kannuksen ja Tunkkarin vuodeosastojen muutoksen puolesta on aiheuttanut Kannuksessa keskustelua ja vihaisia yhteydenottojakin.

On muistettava, että hyvinvointialue on taloudellisessa kriisissä ja rakenteellisia uudistuksia on pakko tehdä. Niitä