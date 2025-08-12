Paikallisuutiset
Kauppias Martin Prest on tunnetun omistajasuvun jälkeläinen, joka arvostaa vanhaa: ”Ennen korjattiin kaikkea, nyt heitetään kaikki roskiin”
Prestin Kulta- ja Kellosepänliike on Kokkolan vanhin samassa paikassa saman suvun hallussa oleva liike. Persoonallinen ja perinteinen paikka huokuu historiaa, joka on kätketty hirsitalon sisälle.
Kokkolan Isokadulla sijaitsee melko vaatimaton puolitoistakerroksinen hirsitalo. Sen yläkerrassa on vuokrahuoneistoja ja alakerrassa liiketilaa.
Vanhemmat ikäluokat nimittävät taloa Öllerin taloksi. Se on kuitenkin tunnetumpi nykyisen omistajasuvun mukaan.
Martin Prest on vauraan suvun jälkeläinen, jo