Ambulanssi oli yllättää automaatti-Mersun – näin sujui ajolenkki suurkaupungissa melkein ilman ohjauspyörää ja polkimia

Automaattiseen ajamiseen taajamissa tarvitaan navigaattorin karttapohja ja auton tuhti anturi- ja kamerapaketti. Kiinassa ja Yhdysvalloissa näin saa ajaa, Euroopassa ei vielä.

Jan Seelos ajaa valtaosan puolen tunnin reitistä koskematta rattiin tai polkimiin. Mersun ajo- ja avustinpaketti on viritetty niin tehokkaaksi kuin mahdollista – kuitenkin niin, että kuljettaja on yhä vastuussa ajamisesta. Kuva: Kari Pitkänen

Kari Pitkänen Keskipohjanmaa

Edessä on koeajo, jollaisella en ole ollut koskaan ennen.

Istun Mercedes-Benz CLA -sähköauton repsikan paikalle Münchenin keskustassa, sillä en saa ajaa tätä autoa itse. Ohjauspyörän taakse asettuu tutkimusinsinööri Jan Seelos. Hän kehittää työkseen autonomisen ajamisen ratkaisuja.

