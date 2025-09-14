Paikallisuutiset
Ambulanssi oli yllättää automaatti-Mersun – näin sujui ajolenkki suurkaupungissa melkein ilman ohjauspyörää ja polkimia
Automaattiseen ajamiseen taajamissa tarvitaan navigaattorin karttapohja ja auton tuhti anturi- ja kamerapaketti. Kiinassa ja Yhdysvalloissa näin saa ajaa, Euroopassa ei vielä.
Edessä on koeajo, jollaisella en ole ollut koskaan ennen.
Istun Mercedes-Benz CLA -sähköauton repsikan paikalle Münchenin keskustassa, sillä en saa ajaa tätä autoa itse. Ohjauspyörän taakse asettuu tutkimusinsinööri Jan Seelos. Hän kehittää työkseen autonomisen ajamisen ratkaisuja.
Automatiikan ennust