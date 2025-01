Ihmiset

Ammattijärjestäjä pelastaa arkea banaanilaatikoilla: ”Elämä menee aina järjestyksen yli”

Mari Palomaa Keskipohjanmaa

– Kotini on suurimman osan päivästä sotkuinen, mutta se on joka ilta siivottavissa vaivattomasti 15 minuutissa. Tätä on arjen sujuvuus, ratkaisukeskeinen ammattijärjestäjä Eveliina Meriö sanoo. Kuva: Mari Palomaa

Kun menee ammattijärjestäjän kotiin, ajattelee helposti saapuvansa paikkaan, jossa kaikki on viimeisen päälle ja tiptop.

Eveliina Meriön luona on kyllä siistiä, mutta jo eteisessä vastassa on banaanilaatikoita ja olohuoneen lattialle on leväytetty keskeneräinen hamahelmityö. Se pistää kuitenkin silmi