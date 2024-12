Urheilu

Anni Alakoski avaa syitä hiihtokauden päättäneeseen ratkaisuunsa: ”Operaatio pitää tehdä pian”

Juha Savela Keskipohjanmaa

Maastohiihdon maailmancupin tämän kauden ensimmäinen kilpailu Rukalla jäi Anni Alakoskelle myös kauden viimeiseksi. Maanantaina Alakoski kertoi instagramissa, että hänen kilpailukautensa on ohi.

Anni Alakoski kilpaili viimeisen kerran tällä kaudella Rukan maailmancupissa, jonka jälkeen jalka kipeytyi leikkauskuntoon. Kuva: Markku Ulander

– Kyse on jalkavammasta, joka vaatii leikkaushoitoa. Taustalla on rakenteellinen vaiva, jota rasitus on pa