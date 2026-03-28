Anthropic uhmasi Pentagonia, ja sen tekoäly Claude trendasi sovelluskaupoissa

Claude kasvattaa suosiotaan erityisesti yritysasiakkaiden keskuudessa ja sen koodausominaisuuksia pidetään kilpailijoita parempina. Kuva: Roni Rekomaa

Lassi Lapintie, STT Keskipohjanmaa

Tekoälymarkkinoilla OpenAI:n ChatGPT on edelleen käyttäjämääriltään suurin puhdas tekoälysovellus, mutta vuoden trendikkäimpänä tekoälynä voi pitää Anthropicin Claudea, joka on noussut sovelluskaupoissa haastamaan ChatGPT:tä uusien latauksien määrässä.

Claude sai Yhdysvalloissa nostetta julkisuudessa siitä, että yhtiö pani vastaan presidentti Donald Trumpin hallinnon puolustusministeriölle, kun se vastusti malliensa käyttöä autonomisissa aseissa ja massavalvonnassa.

Yhtiön seisominen vastuullisuusperiaatteidensa takana näyttää lisänneen sen suosiota, arvelee Aalto-yliopiston koneoppimisen professori Arno Solin.

– Kun he ovat omaa mallia kehittäneet ja profiloituneet (vastuullisuudella), niin jos he eivät olisi olleet tässä tiukkana, se olisi näyttänyt vähän erikoiselta myös, sanoo Solin.

Pentagon-kiista on saattanut olla monille tavallisille kansalaisille ensimmäinen kerta, kun he ovat kuulleet Claudesta ja Anthropicista.

– (Claude) ei välttämättä ole niin paljon mediassa näkyvillä, mutta kun puhutaan tällaisesta tietoteknisestä yhteisöstä maailmalla, niin se on ollut hyvinkin tunnettu, tykätty ja arvostettu malli, Solin sanoo.

Claude on suosittu ammattilaisten ja tekoälyharrastajien parissa. Tuoreen arvion mukaan Claude oli helmikuuhun mennessä kaapannut enemmistöosuuden uusien yritysasiakkaiden kulutuksesta tekoälytyökaluihin, kertoi verkkomedia Axios.

Käyttäjämäärissä ChatGPT on edelleen omaa luokkaansa. OpenAI kertoi helmikuussa, että ChatGPT:n viikoittainen käyttäjämäärä on yli 900 miljoonaa, joista valtaosa on ilmaiskäyttäjiä. Maksavia kuluttajakäyttäjiä on yli 50 miljoonaa ja yrityskäyttäjiä yli 9 miljoonaa.

Anthropic ei itse julkaise käyttäjälukujaan. Analytiikkayhtiö Backlinkon arvion mukaan Claudella olisi kuukausittaisia käyttäjiä noin 19 miljoonaa.

ChatGPT:n ohella markkinoiden hallitsevia kielimallitekoälyjä on Googlen Gemini, jolla kuukausittaisia käyttäjiä on yli 750 miljoonaa.

OpenAI näyttää ajautuneen kierteeseen, jossa sen on poltettava yhä enemmän ja enemmän rahaa. Alalla on ihmetelty, onko yhtiöllä reittiä kannattavuuteen järkevässä ajassa.

– Minulle on hieman epäselvää, millaisella taloudellisella pohjalla OpenAI:n toiminta mahtaa olla. Se on varmaan heilläkin pohdinnassa, Aallon Solin sanoo.

Myöskään Anthropic ei ole vielä kannattava yritys, mutta talouslehti Wall Street Journal arvioi viime vuoden lopulla, että se voi saavuttaa kannattavuuden OpenAI:ta nopeammin.

Tekoälyn tulevaisuus voi näyttää myös hyvin erilaiselta kuin nykyhetki, jos paikallisesti pyöritetyt mallit yleistyvät. Jo nyt käyttäjä voi asentaa omalle koneelleen kielimalleja, jotka toimivat jopa ilman internetyhteyttä.

– Nyt ollaan kuitenkin vasta alkuvaiheessa taipaletta, Solin sanoo.

Paikallisesti pyöritetyt mallit eivät kuitenkaan ole oikotie onneen Euroopan päättäjille, jotka yrittävät vähentää tekoälyriippuvuutta Yhdysvalloista.

– Kyllä varmasti valtion asioita hoitavat tekoälyt jatkossakin tulevat olemaan pilvipohjaisia. Pilvi vain ei välttämättä ole niin iso ja toivottavasti sijaitsee fyysisesti kotimaassa.

Solinin mukaan tekoälyyn liittyvää tietotaitoa on Euroopassa paljon, mutta tuotepuolella eurooppalainen loikka Yhdysvaltojen etumatkan kirimiseksi vaatisi isoja satsauksia.