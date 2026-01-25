Mielipiteet
Antti J. Saari kirjoittaa hajuaistin merkityksestä ihmiselle – Sieraimet ovat käytössä myös lääkärin työssä
Soiten perhekeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Antti J. Saari kirjoittaa Keskipohjanmaan kolumneissaan lääkärin työssä esiin nousevista aiheista ja vastaa lukijoiden terveysaiheisiin kysymyksiin.
Hajuaistin merkitystä ihmisen henkiinjäännin kannalta ei tule aina ajatelleeksi. Ei ole sattumaa, että sanonta ”haistaa palaneen käryä” kuvastaa laajemminkin elämän ongelmatilanteiden ennakointia.
Sierainten kautta avautuu sisäänhengitettävälle ilmalle reitti nenäonteloon, jonka katossa sijaitsevat h