Paikallisuutiset

Antti Kaikkonen haluaa kasvun oppeja maakunnasta: ”Keski-Pohjanmaa on myönteinen poikkeus”

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kehuu Keski-Pohjanmaan talouden vientivetoisuutta. Kuva: Emma Toikkanen

Perjantaina keskustellaan kasvusta entisen pääministeri Esko Ahon johdolla ja paneelissa on mukana keskipohjalaisten yritysten edustajia.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Keskustan eduskuntaryhmä pitää kesäkokouksen Kokkolassa torstaina ja perjantaina. Kokous on jaettu kahteen osaan.

– Torstaina suunnitellaan eduskuntaryhmän toimintaa ja keskustellaan siitä, millaista vaihtoehtoa lähdemme syksyllä rakentamaan hallituksen politiikalle. Keskustan puheenjohtaja Antti Kai

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä