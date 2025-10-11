Paikallisuutiset

Antti Lindtman vieraili Kannuksessa Oskari Tokoi -näyttelyn avajaisissa – Jäänmurtajadiilistä kehut Stubbille ja hallitukselle

Muutoin hallituksen toiminta ei liiemmin Lindtmanilta kehuja saa. ”Hallituksen suurin epäonnistuminen on ollut Euroopan heikoin työllisyys ja epäonnistuminen kasvussa.”

SDP:n Antti Lindtman teki ensivierailun Kannukseen lauantaina. Kuva: Joni Mäki-Petäjä
Keskipohjanmaa

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vieraili lauantaina Kannuksessa ja Kokkolassa. Samalla hän oli juhlapuhujana Oskari Tokoi -museon näyttelyn avajaisissa.

– Pääsin näkemään Suomen kauneimman työväentalon. Olen ensi kertaa Kannuksessa, mutta Keski-Pohjanmaa on kyllä varsin tuttu alue, Lindtman kertoi

