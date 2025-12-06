Mielipiteet

Anu-Riina Svenlin kirjoittaa hyvinvointialueiden työntekijöille: 226 500 kertaa kiitos

Kiitos siitä, että ette käännä selkää, vaikka järjestelmä horjuu. Teidän työnne tekee maailmasta inhimillisemmän.

Anu-Riina Svenlin Keskipohjanmaa

Hyvinvointialueiden työntekijöiden ja asiakkaiden arki ei ole helppoa. Uutiset säästöistä, yt-neuvotteluista, organisaatiorakennetta koskevista muutoksista, henkilöstöpulasta, heikentyneistä työolosuhteista ja työhyvinvoinnista sekä uusista toimintakäytännöistä seuraavat toisiaan. Pään pitää pysyä k