Arjen kuluissa voi säästää monella tapaa – Riitta Ryyti harkitsee ainakin kahdesti ennen ostopäätöstä
Riitta Ryytin arki on rauhallista ja harkitsevaa. Tavarat käytetään loppuun, ostoksia mietitään etukäteen ja se, minkä voi kerätä tai kasvattaa itse, tehdään niin. Elämäntapa on kulkenut mukana lapsuudesta asti – eikä se vaadi suuria linjauksia, vain arkisia valintoja.
Riitta Ryyti ei puhu säästeliäisyydestä suurina periaatteina. Hän puhuu tekemisestä, joka on ollut osa elämää niin kauan kuin hän muistaa.
– Lapsuudenkodissa tehtiin paljon itse. Sieltä ne tavat ovat periytyneet omankin kodin arkeen, Ryyti toteaa.
Säilöntä, leipominen ja ruoanlaitto ovat tuttuja juurt