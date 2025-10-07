Paikallisuutiset
Asiantuntija: Ylen juttujen jakamisessa muille medioille olisi kaksi puolta
Ylen uusi toimitusjohtaja sanoi, että Yle voisi jakaa juttujaan muulle medialle paikatakseen STT:tä, jota uhkaa lopettaminen.
Ylen uusi toimitusjohtaja Marit af Björkesten ei torju ajatusta siitä, että Yle voisi jakaa juttujaan muulle medialle. Af Björkesten sanoi Uutissuomalaisen tiistaina julkaistussa haastattelussa, että asiaa voidaan pohtia.
Ylen aineistot voisivat siten paikata aukkoa, joka uhkaa syntyä etenkin maakunt