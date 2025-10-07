Paikallisuutiset

Asiantuntija: Ylen juttujen jakamisessa muille medioille olisi kaksi puolta

Ylen uusi toimitusjohtaja sanoi, että Yle voisi jakaa juttujaan muulle medialle paikatakseen STT:tä, jota uhkaa lopettaminen.

Ylen uusi toimitusjohtaja Marit af Björkesten on valmis harkitsemaan Ylen juttujen jakamista muulle medialle. Kuva: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva
Ayla Albayrak, Nina Törnudd
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ylen uusi toimitusjohtaja Marit af Björkesten ei torju ajatusta siitä, että Yle voisi jakaa juttujaan muulle medialle. Af Björkesten sanoi Uutissuomalaisen tiistaina julkaistussa haastattelussa, että asiaa voidaan pohtia.

Ylen aineistot voisivat siten paikata aukkoa, joka uhkaa syntyä etenkin maakunt

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä