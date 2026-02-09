Kotimaa

Askon ja Sotkan omistaja Indoor Group hakeutui konkurssiin

Myös Indoor Groupin tytäryhtiö Insofa hakeutui konkurssiin.

Asko- ja Sotka-huonekaluketjujen omistaja on jättänyt konkurssihakemuksen. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Ville Väänänen, STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Asko- ja Sotka-huonekaluketjujen omistaja Indoor Group on jättänyt maanantaina konkurssihakemuksen, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös Indoor Groupin tytäryhtiö Insofa hakeutuu konkurssiin.

Insofa on Askon huonekalutehdas.

Indoor Group kertoo, että konkurssiin hakeutumiseen päädyttiin pitkään jatkuneen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Yhtiö oli yrittänyt löytää kestäviä rahoitusratkaisuja erilaisin yritysjärjestelyin, mutta neuvottelut kariutuivat tuloksettomina.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Indoor Group kertoo tiedotteessaan, että se oli hakenut päärahoittajiltaan tukea yrityssaneeraukseen pääsemiseksi. Yhtiö ei saanut tarvitsemaansa rahoitus- ja tukipäätöstä, joten riittäviä edellytyksiä toiminnan jatkamiselle ei ollut.

– Olemme tehneet kaiken mahdollisen elinkelpoisen ratkaisun löytämiseksi. Valitettavasti vaihtoehtoja ei enää ollut, yhtiö ilmoittaa tiedotteessaan.

Tammikuun lopulla Indoor Groupin velkoja Unico Finland oli hakenut yhtiötä konkurssiin. Unico Finland on kauhavalainen huonekaluvalmistaja, jonka tuotteita on ollut myynnissä Askon ja Sotkan myymälöissä.

Unico Finlandilla oli tuolloin noin 1,15 miljoonaa euroa saatavia Indoor Groupilta. Niistä vajaat 866 000 euroa oli erääntyneitä maksuja, josta noin puolet oli ollut tuolloin erääntyneenä yli 30 päivää. Saatavat perustuivat Indoor Groupille tehtyihin tavarantoimituksiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Indoor Groupin historia ulottuu vuoteen 1999, jolloin Askon ja Sotkan toiminnot siirtyivät samaan yhtiöön. 2017 silloisesta Sievi Capitalista, nykyisestä KH Groupista, tuli Indoor Groupin pääomistaja. KH Group myi enemmistön yhtiöstä viime vuoden lopulla Indoor Groupin toimitusjohtajan Kati Kivimäen määräysvallassa olevalle yhtiölle.

KH Group kertoi viime vuoden heinä–syyskuun osavuosikatsauksessa, että Indoor Groupin rahoitusasemaan liittyi epävarmuutta.

Vuonna 2024 Indoor Group teki vajaan kuuden miljoonan euron liiketappion noin 161 miljoonan euron liikevaihdolla. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että sillä on yli 500 työntekijää.

Asko on perinteikäs huonekalualan ja sisustukseen keskittyvä yhtiö, joka on perustettu vuonna 1918 nimellä Lahden Puusepäntehdas.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sotkan tausta on Osuustukkukauppa OTK:ssa ja E-osuuskunta Ekassa. Sotka tuotemerkki tuli markkinoille vuonna 1959. Sotkan henkilöstö osti Sotkan liiketoiminnan vuonna 1993 yrityssaneeraukseen ajautuneelta Eka-yhtymältä.