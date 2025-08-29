Paikallisuutiset

Auringonpaiste näkyi Kokkolan Venetsialaisvieraiden asuissa – Näin festarikävijät pukeutuivat

Keskipohjanmaa piipahti Kokkolan Venetsialaisten avajaispäivänä tarkastamassa, minkälaista nuttua festarikansa on löytänyt ylleen piironkien laatikoista.

Festivaalikansalla oli päällään harkittua sekä harkitsematonta. Tiimiunivormujakin näkyi. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nopea katsaus vuodentakaiseen, kun Kokkolan Venetsialaisissa satoi vettä saavista. Niin sakeasti, ettei näkyvyys ollut ajoittain montaakaan metriä kerrallaan. No, sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistaa, sillä tänä vuonna tilanne on aivan toinen: sää on kuin morsian.

Aurinko paistaa lähes pilvettö

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä