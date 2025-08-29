Paikallisuutiset
Auringonpaiste näkyi Kokkolan Venetsialaisvieraiden asuissa – Näin festarikävijät pukeutuivat
Keskipohjanmaa piipahti Kokkolan Venetsialaisten avajaispäivänä tarkastamassa, minkälaista nuttua festarikansa on löytänyt ylleen piironkien laatikoista.
Nopea katsaus vuodentakaiseen, kun Kokkolan Venetsialaisissa satoi vettä saavista. Niin sakeasti, ettei näkyvyys ollut ajoittain montaakaan metriä kerrallaan. No, sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistaa, sillä tänä vuonna tilanne on aivan toinen: sää on kuin morsian.
Aurinko paistaa lähes pilvettö