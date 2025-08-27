Paikallisuutiset
Auto osui 8-vuotiaaseen lapseen Kokkolassa, tiedätkö tapauksesta jotakin?
Pohjanmaan poliisilaitos pyytää havaintoja Kokkolassa viime viikon tiistaina sattuneesta onnettomuudesta.
Kahdeksanvuotias lapsi sai osuman autosta kävellessään jalkakäytävällä 19. elokuuta.
Poliisin tietojen mukaan tilanne sattui Koivuhaassa noin klo 17 Peurankadulla. Lapsi käveli jalkakäytävällä Venekannaksen suunnasta kohti Oravankatua. Myyränkadun kohdalla ison, uudehkon valkoisen henkilöauton kuljettaja kääntyi yllättäen jalkakäytävälle, minkä vuoksi auton sivupeili osui lapsen poskeen.
Poliisi pyytää silminnäkijöiden havaintoja tilanteesta ja auton kuljettajaa ilmoittautumaan itse poliisille.
Havainnot voi ilmoittaa poliisille puhelimitse numeroon 0295 415 501 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.