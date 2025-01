Paikallisuutiset

Best-Hallille on valittu uusi toimitusjohtaja

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Best-Hall toimittaa erilaisia halleja niin Suomeen kuin ulkomaille. Kuva: Jukka Lehojärvi

Kälviäläisen hallifirma Best-Hallin johdossa on tapahtunut muutoksia. Yrityksen hallitus on nimittänyt toimitusjohtajaksi ekonomi Mats Holmin 1. tammikuuta alkaen. Holm on työskennellyt yrityksessä vuodesta 2002 talous- ja henkilöstöjohtajana.

Lisäksi Holm on toiminut yrityksen vt. toimitusjohtajana