Bolidenin johtaja kehuu sinkkitehtaan asemaa: "Kokkola ei sijaitse huonossa paikassa"

Konsernijohtaja Mikael Staffasin mukaan Euroopan metallipula tekee Kokkolasta tärkeän osan Bolidenin toimintaa.

Bolidenin konsernijohtaja Mikael Staffas vieraili Kokkolan sinkkitehtaalla. Hän vakuuttaa, että Euroopan metallipula ja uudet ympäristöratkaisut turvaavat tehtaan tulevaisuuden. Kuva: Timo Varila
Kokkolassa vieraillut Bolidenin konsernijohtaja Mikael Staffas näkee tehtaan tulevaisuuden vahvana. Hänen mukaansa sijainti Euroopassa on etu, sillä maanosassa on jatkuva metallipula.

– Kokkola ei sijaitse huonossa paikassa. On hyvä olla metallin toimittaja Euroopassa, koska täällä on perusvaje metal

